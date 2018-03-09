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'dan ve BAE'ye 467 milyon dolarlık

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, 467 milyon dolarlık nın Dışişleri Bakanlığınca kabul edilerek Kongrenin onayına sunulduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 8.3.2018 21:44 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 02:03
Amerika'dan Katar ve BAE'ye 467 milyon dolarlık silah satışı


Açıklamada 'a yapılan satışın toplam değerinin 197 milyon dolar olduğu ve ülkeye Katar Emiri Hava Kuvvetleri (QEAF) ve Hava Operasyonları Merkezi (AOC) için destek ve yenileme malzemeleri satıldığı kaydedildi.

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BAE'ye yapılan ve toplam değeri 270 milyon dolar olarak açıklanan satışın içerisinde ise 300 adet AIM-9X-2 Sidewinder Block II füzeleri, 40 adet AIM-9X-2 Sidewinder Captive Hava Eğitimi ve 30 adet ise AIM-9X-2 Block II Taktik Rehber Üniteleri olduğu bildirildi.


Açıklamada, yapılan silah satışlarının bölgedeki askeri dengeyi etkilemeyeceği savunuldu.

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Amerika'dan Katar ve BAE'ye 467 milyon dolarlık silah satışı
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