Çin'den Trump ve Kim görüşmesine destek

Çin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan görüşmeye destek verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, mayıs ayında yapılması planlanan görüşmeye ilişkin "ABD ile Kuzey Kore'nin doğrudan diyalog kurması yönünde gelen olumlu haberleri memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kore Yarımadası'nın nükleer sorununun çözülmesi yönünde doğru bir adım atıldığını belirten Gıng, tarafların sorunu diyalog ve müzakere ile çözmesini tamamen desteklediklerini ifade etti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen görüşme davetini kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceğini açıklamıştı.

Kim'in Kuzey Kore'nin bundan sonra nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulunduğunu kaydeden Chung, Kuzey Kore liderinin, ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de yaptığı yazılı açıklama ile Trump'ın Kim'in görüşme davetini kabul ettiğini doğrulamış, görüşmenin yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini ifade etmişti.