Doğu Guta'daki çarpışmalardan kaçanların sayısı belli oldu

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin başkenti Şam yakınındaki Doğu Guta bölgesine yapılan saldırılar nedeniyle, Aralık ayında toplam nüfusları 50,000 olan Mesraba, Hammuriye ve Mudeyra kasabalarında yaşayanların tümünün yaşadıkları yerleri terk ettiklerini açıkladı.

BM insani yardım sözcüsü Linda Tom dün yaptığı açıklamada, halkın hükümetin denetiminde olmayan diğer bölgelere dağıldıklarını söyledi. BM Ocak ayı sonunda Doğu Guta'dan sayıları 15,000 kadar tahmin edilen sivilin, bölge içinde yer değiştirdiğini açıklamıştı.