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'daki çarpışmalardan kaçanların sayısı belli oldu

insani yardım sözcüsü Linda Tom, bölgesinde yaşayan insanların bu bölgeyi terk ettiğini açıkladı.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 09:13

Birleşmiş Milletler, 'nin başkenti yakınındaki bölgesine yapılan saldırılar nedeniyle, Aralık ayında toplam nüfusları 50,000 olan Mesraba, Hammuriye ve Mudeyra kasabalarında yaşayanların tümünün yaşadıkları yerleri terk ettiklerini açıkladı.

insani yardım sözcüsü Linda Tom dün yaptığı açıklamada, halkın hükümetin denetiminde olmayan diğer bölgelere dağıldıklarını söyledi. BM Ocak ayı sonunda Doğu Guta'dan sayıları 15,000 kadar tahmin edilen sivilin, bölge içinde yer değiştirdiğini açıklamıştı.

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Doğu Guta'daki çarpışmalardan kaçanların sayısı belli oldu
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