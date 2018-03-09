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’yı sarsan skandal

Giriş Tarihi: 9.3.2018
Hollanda’yı sarsan skandal

'da çevre suçları ve yolsuzlukla mücadeleden sorumlu başsavcı vekili Vincent L., reşit olmayan bir erkek çocuğuyla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. BBC Türkçe'nin haberine göre operasyonlarda, başsavcı vekilinin yanı sıra, aynı suçu işledikleri belirlenen ve yaşları 38 ile 61 arasında değişen 10 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 6'sının, erkek çocuğu ile 15 yaşından beri birlikte olduğu belirlendi. Çocuğun, internetteki arkadaşlık sitelerine verdiği ilanlarda gerçek yaşını yazıp yazmadığı bilinmiyor. Vincent L.'nin avukatına göre, başsavcı vekili söz konusu çocukla 16 yaşındayken birlikte oldu.

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Hollanda’yı sarsan skandal
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