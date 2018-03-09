Suriye’den sonra sıra Irak’ta

Resmi ziyaret için Avusturya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündemi değerlendirdi. "Afrin harekatının bir an önce bitmesini isteriz. Mayısa da kalmasın, bir an önce bitsin arzu ederiz" diyen Çavuşoğlu, Afrin operasyonundan bağımsız olarak Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik Irak yönetimiyle birlikte sınır ötesi operasyonu başlatılacağını söyledi. PKK'nın Irak'tan tamamen temizlenmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Fakat bu dönemde özellikle PKK da Kandil'den ve o bölgedeki dağlardan Süleymaniye hatta Kerkük'e kadar inmeye başladı. Dolayısıyla buralarda terör örgütleri varken Irak da kendisini güvende hissetmez. Irak derken sadece Bağdat'ı kastetmiyorum. PKK'dan en çok rahatsız olan Irak'ta Iraklı Kürtlerdir. Yani Kuzey Irak yönetimidir. PKK birinci derecede bizim düşmanımız diyorlar. PKK ve diğer terör örgütlerinin temizlenmesi bizim için de Irak ve Suriye için de önemli. Bu konuda da birlikte adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU