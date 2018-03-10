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'de ! Rehineler var

'nin California eyaletine bağlı Napa bölgesinde, Gaziler Evi'nde meydana geldi. Siyah zırh giyen saldırgan üç kişiyi rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım araçları sevk edildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 23:05 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 01:54
ABD'de silahlı saldırı! Rehineler var

Görgü tanıkları 30 kez silah sesi duyduklarını aktarırken, olayda ölü yada yaralı olup olmadığı şimdilik açıklık kazanmadı. Polis yetkilileri halka aktif bölgesinden uzak durma çağrısı yaptı.

Napa County İtfaiye merkezi, Yountville kentindeki, (Yountville Veterans Home) bir gaziler evinde silahlı bir kişinin içerideki kişileri rehin aldığını duyurdu. Olay yerinde Özel Kurtarma Timi'nin (SWAT) silahlı kişiyi ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

Kaliforniya eyaletinin Yountville kentinde 1884 yılında kurulan Amerika'nın en büyük Gaziler Evi olan (Yountville Veterans Home) II. Dünya Savaşı'ndan yaklaşık bin 100 gazi, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Çöl Fırtınası ve Sürdürülebilir Özgürlük, Irak Savaşı ve en son da Afganistan gazilerinin evde yaşadığı açıklandı.

ABD'de silahlı saldırı

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ABD'de silahlı saldırı! Rehineler var
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