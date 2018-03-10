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'da büyük : 17 ÖLÜ

'ın batısındaki Farah vilayetinin Balabuluk ilçesinde, militanlarının güvenlik güçlerine ağır silahlarla düzenlediği da 17 kişi hayatını kaybetti. 3 Güvenlik görevlisinden de haber alınamıyor. Taliban'dan ise saldırıda ölen ve yaralanan güvenlik görevlisi sayısının 53 olduğunu iddia etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 18:21 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 19:08
Afganistan'da büyük saldırı: 17 ÖLÜ

'ın batısındaki Farah vilayetinin Balabuluk ilçesinde, militanlarının güvenlik güçlerine ağır silahlarla düzenlediği da ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR SİLAHLARLA SALDIRDILAR

Farah İl Şura Başkanı Farid Bahtavar, militanların, Balabuluk'un Tepe Sadat bölgesinde operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin üzerine ağır silahlarla saldırdığını belirtti.

Saldırıda çoğu komando 17 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Bahtavar, 3 güvenlik görevlisinden haber alınamadığını söyledi.

DÜN DE KARAKOLA SALDIRIDA 17 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ölen ve yaralanan güvenlik görevlisi sayısının 53 olduğu iddia edildi.

Örgüt üyelerinin bir gün önce Tahar'ın Hocs-i Gar ilçesinde de karakola düzenlediği saldırıda 17 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

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Afganistan'da büyük saldırı: 17 ÖLÜ
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