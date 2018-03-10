D vitamini kanserden koruyor

Japonya'da yapılan bir çalışma, D vitamininin bazı riskli kanserlerden koruduğunu gösterdi. Araştırma, D vitamininin tedavisi zor olan bazı kanserler de dahil olmak üzere kronik hastalıklara iyi geldiğini ortaya koydu. 40- 69 yaş arasındaki 33 bin 736 yetişkinin yer aldığı çalışma, kandaki yüksek seviyedeki D vitamininin karaciğer kanseri gibi bazı ölümcül kanser türlerinin vücutta gelişme riskini azalttığını gösterdi. 16 yıl süren araştırma, kandaki düşük D vitamini seviyesinin ise kemik hasarları, kalp, diyabet, depresyon, alzheimer gibi hastalıkları ve ölüm riskini artırdığını göstermişti.

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