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D vitamini den koruyor

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Giriş Tarihi: 10.3.2018
D vitamini kanserden koruyor

'da yapılan bir çalışma, D vitamininin bazı riskli lerden koruduğunu gösterdi. Araştırma, D vitamininin tedavisi zor olan bazı kanserler de dahil olmak üzere kronik hastalıklara iyi geldiğini ortaya koydu. 40- 69 yaş arasındaki 33 bin 736 yetişkinin yer aldığı çalışma, kandaki yüksek seviyedeki D vitamininin karaciğer kanseri gibi bazı ölümcül kanser türlerinin vücutta gelişme riskini azalttığını gösterdi. 16 yıl süren araştırma, kandaki düşük D vitamini seviyesinin ise kemik hasarları, kalp, diyabet, depresyon, alzheimer gibi hastalıkları ve ölüm riskini artırdığını göstermişti.

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D vitamini kanserden koruyor
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