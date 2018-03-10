Haberler Dünya Haberleri Meçhul talihli parayı aldı, davası sürüyor

Meçhul talihli parayı aldı, davası sürüyor ABD’de lotodan 560 milyon dolar kazanan kadın, kimliğini açıklamak istemediği için adalete başvurmuştu. Talihli kadın ikramiyeyi aldı. Ama davayı kaybederse deşifre olacak