Meçhul talihli parayı aldı, davası sürüyor

ABD'de 6 Ocak'ta çekilişi yapılan şans oyunundan 560 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanan ve yaşadığı New Hampshire eyaleti yasaları gereği kimliğini açıklamak zorunda olan kadın, ikramiyesini aldı. İsmi saklı tutulan kadının eline, Powerball şans oyunundan kazandığı 560 milyon dolarlık ikramiyeden vergi çıktıktan sonra 352 milyon dolar geçti. Talihlinin avukatı "Müvekkilim isminin açıklanmasını istemiyor. Bu parayla iyi şeyler yapmak istiyor" dedi ve 352 milyon dolarlık ikramiyenin 50 milyon dolarının hayır kurumlarına bağışlanacağını açıkladı. USA Today gazetesi, talihli kadının kazandığı paradan yerel hayır kurumlarına şimdiden binlerce dolar bağışta bulunduğunu duyurdu. Öte yandan avukat, New Hampshire eyalet yönetimine dava açarak ismin saklı tutulması için gerekeni yapacaklarını bildirdi. ABD'de sadece Delaware, Kansas, Maryland, Kuzey Dakota
, Güney Carolina
ve Ohio eyaletleri şans oyunu kazananların isimlerini gizli tutmasına izin veriyor.