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’a soykırım tepkisi

Giriş Tarihi: 10.3.2018
Myanmar’a soykırım tepkisi
Birleşmiş Milletler () İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, hükümetinin yönelik "soykırım" ya da "etnik temizlik" yapılmadığı iddialarına tepki gösterdi. Hüseyin, "Uzun zamandır Arakan eyaletine davet etmedikleri gibi erişim izni vermiyorlar. Bu durumda neredeyse söylediklerinin hiçbirine inanmamız mümkün değil" dedi. Hüseyin, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik "soykırım eylemlerinin gerçekleşmiş olabileceğine dair güçlü emareler" olduğunu tekrarladı.
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Myanmar’a soykırım tepkisi
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