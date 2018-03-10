Nano damla ile gözlük tarih oluyor

İsrail'de bulunan Bar-Ilan Üniversitesi'nin Nanoteknoloji İleri Malzemeler Enstitüsü ve Ashaare Zedek Medical Center uzmanları "nanodrop"lar (nanodamla) hasar görmüş korneayı tedavi ederek hem yakın hem de uzak görüş sorunlarını tedavi etmeyi başardı. Domuzların korneaları üzerinde gerçekleştirdikleri deneylerde başarıya ulaştıklarını belirten göz doktoru David Smadja, bu yıl insanlar üzerinde klinik testlere başlayacaklarını kaydetti. Smadja ayrıca, miyop, hipermetrop ve diğer tedavi edilemeyen rahatsızlıkların tedavisinde bir devrim yarattıklarını belirterek yeni bir kavram olarak nitelendirdiği göz damlalarının yakın gelecekte gözlüklere ve lenslere ihtiyacı ortadan kaldırabileceğini öne sürdü. Tedavi için hastalar cep telefonlarına bir uygulama yükleyecek. Uygulama öncelikle gözde var olan bozuklukları belirleyecek. Sonrasında ise gözde yapılacak düzeltmeler belirlenerek bir lazer modeli hazırlanıp göze nano damlalar damlatılacak. Tedavinin gözü tamamen iyileştirip iyileştiremeyeceği ise insanlar üzerinde yapılacak uygulamalarla kesin olarak belirlenebilecek.

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