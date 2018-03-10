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Rusya’dan Erdoğan’a BM desteği

Giriş Tarihi: 10.3.2018
Rusya’dan Erdoğan’a BM desteği
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde () reforma ihtiyaç olduğunu ve bu konuda gelen çağrıları desteklediklerini bildirdi. turu kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'da Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'le bir araya geldikten sonra konuşan Lavrov, gelişmekte olan ülkelerin BMGK'da temsil edilmesi gerektiğini belirterek, bu konudaki farklı seçenekleri düşünmeye hazır olduklarını kaydetti. Lavrov, Konsey'de Afrika kıtasının temsil edilmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, "Bizim önceliğimiz Afrika'da gelişmekte olan ülkelerin BMGK'deki temsilinin sağlanması" diye konuştu. Afrika'da 1,2 milyar insan yaşadığına vurgu yapan Muhammed ise, "BMGK'da Afrika'nın daimi bir temsil hakkı olmaması anlaşılır ve adil değil" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık BM'nin karar alma mekanizmasının adil olmadığını dile getiriyor.
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Rusya’dan Erdoğan’a BM desteği
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