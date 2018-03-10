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Trump, ", çelik ve alüminyum tarifelerinden muaf tutulacak" dedi

Başkanı , Başbakanı Malcolm Turnbull ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını, buna yönelik yeni uygulamaya konulan çelik ve alüminyum tarifelerinden Avustralya'nın muaf tutulacağını açıkladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 21:32 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 21:57
Trump, Avustralya, çelik ve alüminyum tarifelerinden muaf tutulacak dedi

Başkanı , ABD'nin yeni uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum tarifelerinden 'nın muaf tutulacağını açıkladı.

Çok adil, karşılıklı askeri ve ticari ilişkilere sahip olma yolunda kararlı olduklarını belirten Trump, resmi Twitter hesabından, açıklama yaptı.

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Trump, açıklamasında "Güvenlik anlaşmasında çok hızlı bir şekilde çalışmak için, büyük ülke müttefikimiz Avustralya'ya çelikte yüzde 25 ve alüminyum da ise yüzde 10 yeni tarifeleri uygulamak zorunda kalmayacağız" ifadelerine yer verdi.

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"BU İŞLER KARŞILIKLI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Twitter'da iki müttefik arasındaki ilişkinin adil ve karşılıklı olduğunu söyledi.

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Trump, "Avustralya, çelik ve alüminyum tarifelerinden muaf tutulacak" dedi
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