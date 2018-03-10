Beşar
Esad rejimi ve destekçileri, abluka altında tuttukları Doğu Guta
'yı yoğun ateş desteğiyle ikiye ayırdı. Doğudan batıya doğru ilerleyen rejim güçleri, Doğu Guta'nın iki yakasını birleştiren, Misraba beldesinden Haresta ilçesine ulaşan 1 kilometrelik koridoru yoğun ateş altına alarak, Doğu Guta bölgesini fiilen ikiye ayırdı. Rejimin 18 Şubat'tan bu yana süren bombardımanında yaşamını yitiren sivillerin sayısının ise 931'e yüksekliği açıklandı. Hayatını kaybedenlerden en az 195'i çocuklar oldu. Öte yandan dün Doğu Guta'ya bir hafta içinde ikinci kez insani yardım
konvoyu gitti. Günlerdir yoğun bombardıman ve kimyasal saldırılar nedeniyle hareket edemeyen BM
konvoyu 12 bin kişi için yiyecek taşıyor.