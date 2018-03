Teknoloji ve bilim hızlı ilerliyor olsa da hala tarihteki birçok konu tam olarak açıklığa kavuşmuş değil. Her geçen gün yeni kalıntılara ulaşılıyor ve geçmiş hakkındaki bilgilerimiz yenileniyor. Her şey birbirini etkiliyor ve her yeni bilgi bizi bambaşka konulara sürüklüyor. İran'ın Makhunik Köyü'nde de 100 yıl öncesine kadar boyları ortalama 1 metre olan insanların yaşadığı düşünülüyor. Elbette böyle düşünülmesinin pek çok sebebi var…