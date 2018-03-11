Son Dakika Haberi: Bableit Havaalanı'nda kontrol sağlandı

TSK ve ÖSO güçleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderis-Afrin yolunda bulunan stratejik önemdeki Bableit Havaalanı'nda kontrolü sağladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Bolu'da yaptığı konuşmasında harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3.300 olduğunu bildirmişti.

Bableit Havaalanı ile birlikte gün içinde kontrolün sağlandığı bölge sayısı 14 olurken; TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana Afrin'de 5'i belde merkezi, 148'i köy, 32'si kritik nokta olmak üzere toplam 185 bölgeyi kontrolüne aldı.

SEYYAR KÖPRÜLER

Terör örgütünün Afrin çevresine 2'şer metre genişlik ve derinlikte kazdığı hendekler ile yüksekliği yaklaşık 3 metreyi bulan toprak setleri ortadan kaldırmak, birliklerin ve zırhlı araçların geçişine imkân sağlamak amacıyla bölgeye aralarında uzaktan kumandalılar da olan zırhlı iş makineleri ile seyyar köprüler sevk edildi. Sınır hattına daha önce sevkıyatı yapılmış olan tank ve diğer zırhlı araçların Afrin bölgesine girişi de devam etti.

Son sayı: 3291 terörist!

8 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Kurtarılan bölgelerde tuzaklanmış bomba ve mayınların temizliği de yoğun olarak sürüyor.Alınan bilgilere göre TSK ve ÖSO unsurları dün sabah saatlerinde Afrin'in kuzeybatısında yer alan Bülbül beldesine bağlı Korta, Babak Uşağı ve Kaşa köylerini de teröristlerden temizledi.

Harekât hızla sürerken Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kafr Rum ve Kurt Kulak ile Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zellaka ve Afrin ilçe merkezine bağlı Kıfar Zeit köyleri de kurtarıldı.