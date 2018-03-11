Çin'den tarihi karar: Başkanın görev süresi sınırı kaldırıldı

Çin, 'Devlet başkanlığı için üst sınır olan 2 dönem şartı kaldırılsın' teklifini kabul etti. Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Yıllık Genel Kurulu'nda yaklaşık 3000 delegenin onayına sunulan teklif 2958 'evet' ve 2 'hayır' oyuyla kabul edildi. 3 delege de çekimser kaldı.



Kararla birlikte Devlet Başkanı Şi Cinping'in süresiz liderliğinin de önü açılmış oldu.



Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi'nin, 'devlet başkanı ve devlet başkan yardımcılarının 2 dönemden fazla görev yapamayacağına' ilişkin ifadenin anayasadan çıkarılmasına yönelik teklifi, 25 Şubat'ta resmi basın tarafından tüm dünyaya servis edilmişti.



Zedong'un ardından mevcut anayasa uyarınca her lider, beşer yıldan 2 dönem olmak üzere 10 yıl devlet başkanlığı yaptıktan sonra görevini devrediyordu.Şi'nin selefi Hu Cintao ve Hu'nun selefi Ciang Zımin, onar yıl görev yaptıktan sonra liderliği bırakmıştı.



Devlet Başkanlığı için 2 dönem sınırlaması, 1970'lerin sonunda başlayan dışa açılımın mimarı Dıng Şiaoping tarafından Mao'nun Kültür Devrimi sonrası toplumda oluşan kargaşayı önlemek amacıyla anayasaya eklenmişti.



