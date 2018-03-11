Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Çin'den tarihi karar: Başkanın görev süresi sınırı kaldırıldı

Çin'den tarihi karar: Başkanın görev süresi sınırı kaldırıldı

, devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığında görev süresi sınırlamasının kaldırılmasını içeren değişiklik teklifini kabul etti.

Giriş Tarihi: 11.3.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 11:48
Çin'den tarihi karar: Başkanın görev süresi sınırı kaldırıldı

Çin, 'Devlet başkanlığı için üst sınır olan 2 dönem şartı kaldırılsın' teklifini kabul etti. (ÇUHK) 13. Dönem 1. Yıllık Genel Kurulu'nda yaklaşık 3000 delegenin onayına sunulan teklif 2958 'evet' ve 2 'hayır' oyuyla kabul edildi. 3 delege de çekimser kaldı.

Kararla birlikte Devlet Başkanı Şi Cinping'in süresiz liderliğinin de önü açılmış oldu.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi'nin, 'devlet başkanı ve devlet başkan yardımcılarının 2 dönemden fazla görev yapamayacağına' ilişkin ifadenin dan çıkarılmasına yönelik teklifi, 25 Şubat'ta resmi basın tarafından tüm dünyaya servis edilmişti.

Zedong'un ardından mevcut anayasa uyarınca her lider, beşer yıldan 2 dönem olmak üzere 10 yıl devlet başkanlığı yaptıktan sonra görevini devrediyordu.Şi'nin selefi Hu Cintao ve Hu'nun selefi Ciang Zımin, onar yıl görev yaptıktan sonra liderliği bırakmıştı.

Devlet Başkanlığı için 2 dönem sınırlaması, 1970'lerin sonunda başlayan dışa açılımın mimarı Dıng Şiaoping tarafından Mao'nun Kültür Devrimi sonrası toplumda oluşan kargaşayı önlemek amacıyla anayasaya eklenmişti.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin'den tarihi karar: Başkanın görev süresi sınırı kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN