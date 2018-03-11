Putin, 'benzeri yok' demişti... İlk kez görüntülendi

Bakanlık tarafından yayınlanan görüntülerde Mig-31 tipi bir savaş uçağının, havadan atılabilen bir Kinjal füzesini hedefine fırlattığı görülüyor.

Rusya'nın bu yeni silahından ilk olarak Devlet Başkanı Vladimir Putin bahsetmişti.

İşte Putin'in bahsettiği o gizli silah!

Putin, Federal Meclis'in üyelerine hitaben yaptığı bir konuşmada, hipersonik bir silah olan Kinjal için, "Hızları, bu füzeleri günümüzün hava savunma ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez kılıyor" demişti.

"DÜNYADA HERHANGİ BİR BENZERİ YOK"

Putin, 'dünyada herhangi bir benzerinin olmadığını' söylediği Kinjal füzelerinin testlerinin başarıyla yapıldığını da kaydetmişti.

Putin'in verdiği bilgilere göre, Kinjal füzeleri sesten 10 kat daha hızlı hareket ediyor. Uçuşu sırasında manevra yapabilen tüm mevcut savunma ve füze sistemlerini aşabilen bu füzeler ayrıca, 2 bin kilometreye kadarki hedeflere nükleer ve konvansiyonel başlıklar taşıyabiliyor. (Sputnik)