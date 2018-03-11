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Shinmoedake Yanardağı patladı!

'da bulunan Shinmoedake Yanardağı’ndaki lar şiddetini artırdı. Japonya Meteoroloji Ajansı, dün Shinmoedake Yanardağı’ndaki patlamaların en büyüğünün yaşandığını aktardı. Volkanik patlamada, dumanların 4 bin 500 metreye ulaştığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 11.3.2018 10:10
Shinmoedake Yanardağı patladı!

'da bulunan Shinmoedake Yanardağı'nda meydana geldi. Son yılların en yüksek püskürtmelerinin meydana geldiği volkanik patlamada, dumanların 4 bin 500 metreye ulaştığı ifade edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, yanardağın yaklaşık 9 gün önce faaliyete geçtiğini ve patlamaların şiddetini artırdığını belirterek, dağa yakın yerlerde oturanları uyardı. Bölgede yoğun dumandan dolayı birçok uçuşun iptal edildiği dile getirildi.

Öte yandan, Japonya'daki aktif yanardağların 47'si izlenebiliyor. 2014 yılının eylül ayında Ontake Yanardağı'nda meydana gelen patlamada, 63 kişi hayatını kaybetmişti.

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Shinmoedake Yanardağı patladı!
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