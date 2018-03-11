Silahlı muhalifler Guta’yı terk etti

Suriye
'nin Doğu Guta
bölgesinde Esad rejiminin bombardımanları ve kuşatmaları sürerken, bölgedeki silahlı muhaliflerden bir grup, varılan anlaşma gereği Doğu Guta'yı terk etti. Suriye televizyonunun yayınladığı görüntülerde 13 kişilik grubun otobüse binerek İdlib'e doğru yola çıktığı görüldü.
Esad rejiminin 18 Şubat'ta başlattığı ve 950'den fazla sivilin ölümüne neden olan saldırılar sonucu dün Doğu Guta'nın en büyük kenti olan Duma ve Harasta'yı da Esad askerlerinin teslim aldığı öğrenildi. Şam'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 400 bin sivilin kuşatma altında yaşadığı Doğu Guta'yı ikiye bölen rejimin, bölgenin kuzeyiyle güneyini birbirine bağlayan son noktalar olan Mesraba ve Mudeyra'yı da ele geçirmeyi hedeflediği kaydedildi.