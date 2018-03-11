Trump, Kim Jong-un'un sözünü tutacağına inanıyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin füze denemelerini durduracağı konusunda verdiği söze sadık kalacağına inandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore'nin kasım ayından bu yana füze denemesi gerçekleştirmediğinin altını çizen Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, görüşmeler sırasında bu tür denemeler yapmamaya söz verdiğini kaydederek "Verdikleri sözü tutacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore meselesi hakkında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştüğünü belirten Trump, her iki ülkenin de Kuzey Kore ile yapılacak bir görüşmeye olumlu baktığını vurguladı.

"KUZEY KORE'NİN BARIŞ İSTEDİĞİNE İNANIYORUM"

Öte yandan, Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Kongre adayı Rick Saccone'ye destek için düzenlenen mitingde konuşan Trump, Kuzey Kore'nin barış istediğine inandığını söyleyerek "Artık zamanı geldi diye düşünüyorum." dedi.

Trump, görüşme gerçekleştiğinde, "Neler olacağını kim bilebilir? Hemen oradan ayrılabilirim ya da otururuz ve dünya için en büyük anlaşmayı yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.