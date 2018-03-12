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’da yine cami kundaklandı

Giriş Tarihi: 12.3.2018
Almanya’da yine cami kundaklandı

'nın başkenti 'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camisi cumartesi gecesi 'lı teröristlerce kundaklandı. Reinickendorf ilçesindeki caminin din görevlisi Bayram Türk, iki kişinin camiye yanıcı madde atanları gördüğünü ifade etti. Türk, "Yüzleri kapalı, üç kişi oldukları ve yanıcı maddeyi atıp hemen kaçtıkları söylendi" dedi. , Almanya'ya, PKK'lılara müsamaha gösterilmemesi uyarısında bulundu. Öte yandan Düsseldof Havalimanı'nda da izinsiz gösteri yapan /PKK yandaşları da, Türk yolculara saldırdı. Polisin bölücü örgüt yandaşlarına biber gazıyla müdahalesi sırasında 10 kişi yaralandı.

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Almanya’da yine cami kundaklandı
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