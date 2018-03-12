Almanya’da yine cami kundaklandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camisi cumartesi gecesi PKK'lı teröristlerce kundaklandı. Reinickendorf ilçesindeki caminin din görevlisi Bayram Türk, iki kişinin camiye yanıcı madde atanları gördüğünü ifade etti. Türk, "Yüzleri kapalı, üç kişi oldukları ve yanıcı maddeyi atıp hemen kaçtıkları söylendi" dedi. Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya, PKK'lılara müsamaha gösterilmemesi uyarısında bulundu. Öte yandan Düsseldof Havalimanı'nda da izinsiz gösteri yapan PYD/PKK yandaşları da, Türk yolculara saldırdı. Polisin bölücü örgüt yandaşlarına biber gazıyla müdahalesi sırasında 10 kişi yaralandı.

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