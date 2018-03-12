Avustralya, rahim ağzı kanserini aşıyla sıfırladı

Avustralya, 11 yıl önce her 100 kadından 22'sinin en ölümcül kanser türlerinden biri olan rahim ağzı kanserine yakalandığı bir ülkeyken 2007'de hükümetin başlattığı ücretsiz aşı programıyla bu hastalıktan tamamen arınma noktasına geldi. 2007'den itibaren yılda iki kez 12-13 yaşlarındaki olan kız çocuklarına okullarda iki doz aşı yapıldı. Hükümet tarafından finanse edilen aşı programı 2013'ten itibaren erkekler öğrencilere de koruma amaçlı uygulanmaya başlandı. 2005-2015 arasındaki aşı uygulaması sonucu 22.7'lik rahim ağzı kanseri görülme oranı yüzde 1.1'e geriledi. Rahim ağzı kanserine karşı bağışıklık kazanılması ülkede vaka sayısını hızla düşürdü. Önceki gün Uluslararası Rahim Ağzı Kanseri virüsü( HPV) Topluluğu çok yakında Avustralya'nın dünyanın rahim ağzı kanserinden arındırılmış ilk ülkesi olacağını duyurdu. Avustralya hükümeti, Aralık 2017'de ülkedeki çiftleri ücretsiz taramalardan geçirerek rahim ağzı kanseriyle mücadelede son durumu raporladı. Uzmanlar ülkede önümüzdeki 20 yıl içinde hiçbir yeni vakanın görülmemesini bekliyor. ABD'de ücretsiz olarak uygulanmayan rahim ağzı kanseri aşısının bir kişi için maliyeti 450 dolar. Avustralya Rahim Ağzıyla Mücadele Derneği yetkilisi Joe Tooma "Dünya nüfusunun 3'te ikisi bu aşıya Avustralya kadınlarının ulaştığı gibi kolayca ulaşamıyor" dedi.

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