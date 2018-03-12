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Gisele’nin 16’lık kopyası

Giriş Tarihi: 12.3.2018
Gisele’nin 16’lık kopyası
ve İtalyan karışımı 16 yaşındaki manken Paula la Croix, Brezilyalı ünlü süper model Gisele Bündchen'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. "Gisele'ye benzetilmek bir onur, o harika bir manken" diyen Paula la Croix'u sosyal medyanın popüler fotoğraf paylaşım sitesi 'da 258 bin kişi takip ediyor. Podyum hayatının eğitimine engel olmasına izin vermeyen ve okula devam eden genç manken, Gisele'nin 1999 ve 2006 arasında yaptığı gibi Gucci ve Victoria's Secret gibi büyük modaevleri için podyuma çıkmak istiyor.
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Gisele’nin 16’lık kopyası
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