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'dan kritik açıklaması

'nun topraklarından doğan füze tehditleri de dahil olmak üzere 'nin güvenliğini desteklediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 22:25
NATO'dan kritik Türkiye açıklaması

Sputnik'in haberine göre bir yetkilisi, "NATO, 'nin güvenliğini destekliyor. Örneğin; Türkiye'nin hava savunma sistemini tarafından gelen füze tehditlerine karşı güçlendiriyoruz" dedi.

DÜZENLİ TEMAS

Yetkiliye göre Suriye'deki durum, tüm NATO ülkeleri için büyük bir endişe kaynağı durumunda. NATO üyesi Türkiye'nin bu durumun normalleştirilmesinde ön safta bulunduğunu söyleyen yetkili, ", Zeytin Dalı Harekatı hakkında NATO'yu bilgilendirdi ve bunun devam etmesini bekliyoruz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan da dahil Türk liderliğiyle düzenli olarak görüşüyor" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'DE YOKUZ ANCAK…'

Öte yandan NATO'nun Suriye'de varlık göstermediğini ve bu yönde bir çağrı yapılmadığını kaydeden yetkili, ancak İttifak'ın keşif uçuşlarıyla ve ordusunu hazırlayarak uluslararası koalisyonu 'a karşı desteklediğini savundu.

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NATO'dan kritik Türkiye açıklaması
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