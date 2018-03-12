Sadr Hareketi’nden komünistlerle ittifak

Rudaw haber sitesi, Irak'ta yaklaşan seçime katılacak ittifak listelerinin şimdiden belirlendiğini, Şii İslami Sadr Hareketi ile komünist ve laik kesimlerin ittifaka gittiğini bildirdi. Bağdat'ta gösteri düzenleyen Şii-laik ittifak, hükümete "Mezhep karşıtı, medeni ve laik bir iktidar zamanı gelmiştir" çağrısında bulunurken, eylemde konuşan Sadr Ofisi Başkanı İbrahim Cabri, "Irak tarihinde ilk defa böyle bir ittifak yapılıyor. Bence bu bir devrimdir ve tüm Iraklılar bu ittifaka katılabilir" dedi.

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