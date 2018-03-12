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’nden komünistlerle ittifak

Giriş Tarihi: 12.3.2018

Rudaw haber sitesi, 'ta yaklaşan seçime katılacak ittifak listelerinin şimdiden belirlendiğini, Şii İslami ile komünist ve laik kesimlerin ittifaka gittiğini bildirdi. 'ta gösteri düzenleyen Şii-laik ittifak, hükümete "Mezhep karşıtı, medeni ve laik bir iktidar zamanı gelmiştir" çağrısında bulunurken, eylemde konuşan Sadr Ofisi Başkanı İbrahim Cabri, "Irak tarihinde ilk defa böyle bir ittifak yapılıyor. Bence bu bir devrimdir ve tüm Iraklılar bu ittifaka katılabilir" dedi.

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Sadr Hareketi’nden komünistlerle ittifak
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