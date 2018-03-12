Seri katilin kardeşi de seri katil çıktı

Japonya'da kaçak olarak yaşayan Peru vatandaşı Vayron Ludena (32), 2015'te özel mülke izinsiz girdiği için polis sorgusuna alındı. Sigara içmek için karakolun dışına çıkma izni alınca da çaldığı otomobille kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayınca bir apartmanın ikinci katından atlayarek kendini yaralayan Ludena, tedavisinin ardından sorguya alındı. Ludena'nın kaçak olduğu sürede yaşları 7 ile 84 arasında değişen 6 kişiyi öldürdüğü tespit edildi. Mahkeme, zihinsel rahatsızlığı bulunan Ludena'yı, iyi ile kötüyü ayırt edebilecek kapasiteye sahip olduğu için idama mahkûm etti. Ludena'nın ağabeyi Pablo Nakada Ludena da, Peru'da 2000-2006 arasında 25 kişiyi öldürmüştü. 35 yıl hapis cezası verilen katilin cezasını bir akıl hastanesinde çekmesini sağlamıştı.

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