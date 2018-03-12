Son dakika: Nepal'de yolcu uçağı düştü

Nepal'in başkenti Katmandu'da bir Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Nepal'in başkenti Katmandu'da bir Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Kathmandu Post'ta yer alan habere göre, US-Bangla havayolu şirketine ait, yaklaşık 80 yolcunun bulunduğu uçak, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü. Havalimanından bir yetkili, can kaybından endişe edildiğini kaydetti. Sosyal medyada yer alan fotoğraf ve görüntülerde havalimanı yakınından dumanların yükseldiği görülüyor.