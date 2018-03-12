‘Suudi Arabistan ve İsrail gizlice buluştu’

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Khaleej Times gazetesine konuşan ismi açıklanmayan Filistin Yönetimi'nden bir yetkili, İsrailli ve Suudi yetkililerin Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de bir dizi gizli görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Filistin Yönetimi'nden yetkili de İsrail, Suudi ve Mısır heyetlerinin Kahire'de lüks bir otelde biraraya gelerek özellikle Kızıldeniz bölgesiyle ilgili ekonomik meseleleri görüştüğünü aktardı. "İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki sıcak ilişkiler Filistin Yönetimi'ni olumsuz etkiliyor, Filistinlilere zarar veriyor" diyen yetkili, "Anlaşılan, bölgedeki en büyük düşman artık İsrail değil" yorumunda bulundu. Rusya merkezli Sputnik, daha önce İsrail'den başbakan ve enerji bakanı düzeyinde Suudi kraliyetiyle gizli görüşmeler yapıldığına, ilişkilerin ilerlediğine dair açıklamalar geldiğini belirtti. Sputnik, medyadaki bazı haberlere dayanarak İsrail ve Suudi Arabistan'ın resmi ilişkiler kurmayı da hedeflediğini öne sürdü.

İNGİLTERE'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A 48 ADET TYPHOON JET

İngiltere ve Suudi Arabistan arasında BEA Systems adlı şirketin, üreteceği 48 adet Typhoon savaş uçağı satmasını öngören anlaşma için ilk imzalar atıldığı belirtildi. İngiliz medyasındaki haberlere göre ön imzalar, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın geçen hafta İngiltere'ye gerçekleştirdiği 3 günlük resmi ziyaretin son gününde atıldı. Anlaşmanın bedelinin 10 milyar sterlin olduğu belirtildi. Prens Selman'a savaş uçağı satılması kararı Londra'da protestolara yol açmıştı.