Uçakta dehşet dakikaları

ABD'nin San Francisco
şehrinden Boise şehrine doğru yol almakta olan bir yolcu uçağında seyahat edenler, "Ben Tanrıyım" diyerek acil çıkış kapısına doğru yönelen bir kadın nedeniyle heyecanlı dakikalar yaşadı. Kadının acil çıkış kapısına ulaştığı ve kapıyı açmak için uğraştığı ve kapıya yumruk atmaya başladığı öğrenildi. Kadının, SkyWest Havayolları'na ait uçaktaki yolcuların çabalarıyla etkisiz hale getirildiği ve kabin ekibi tarafından plastik kelepçelerle uçuş sonuna kadar zaptedildiği kaydedildi. Pilot, varış noktasına 160 kilometre kaldığı için acil iniş yapmama kararı alarak uçağı Boise Havalimanı'na indirirken, uçuş güvenliğini tehlike altına atan kadın, polis tarafından gözaltına alındı.