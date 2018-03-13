Alman gazetesinden sessizliği isyan: Üç kilise veya sinagog yansaydı?

Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camisi'nde geçen pazar günü yangın çıkmıştı. Görgü tanıklarına göre, cami üç kişi tarafından kundaklanmıştı. Almanya'da camilere yönelik saldırılar, Alman basınında öne çıktı.

'ÜÇ KİLİSENİN VEYA ÜÇ SİNAGOĞUN YANDIĞINI BİR DÜŞÜNÜN...'

DW Türkçe'nin haberine göre, Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesinde, Almanya'da camilere yönelik saldırılara yeterince tepki gösterilmediğine dikkat çekildi: "Üç kilisenin veya üç sinagoğun yandığını bir düşünün.

Büyük olasılıkla bu konuda özel programlar yayınlanır, röportajlar yapılır, başyazı yazılırdı. Bunun yanı sıra eylemleri mantıkla açıklama veya haklı çıkarma denemeleri sert bir şekilde reddedilirdi.

FİLİSTİNLİLER TARAFINDAN SİNAGOGLARA SALDIRILAR DÜZENLENSEYDİ NE OLURDU?

Gazze Şeridi'ndeki feci duruma dikkat çekmek isteyen Filistinliler tarafından sinagoglara saldırılar düzenlenseydi ne olurdu? Bu türden sorulara verilecek haklı yanıt şöyle olurdu: Olabilir, ama bu suçun karakterini değiştirmez. Almanya'da kim sinagoglara, kiliselere veya camilere yönelik fitili ateşliyorsa, tüm inananları töhmet altında bırakıyor, barışçı bir şekilde bir arada yaşama karşı günah işliyor. Ama bu tür tepkiler bu sefer pek az görüldü."