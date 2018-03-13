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AP Başkanı Tajani: 'de insanlık yok oluyor

Avrupa Parlamentosu Başkanı , "'de insanlık yok oluyor. Gelin insanlığımızı kaybetmeyelim." dedi

Giriş Tarihi: 13.3.2018 09:29
AP Başkanı Tajani: Suriye'de insanlık yok oluyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı , rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki 'daki şiddete son verilmesi çağrısında bulunarak, hiçbir şeyin masum insanların katledilmesini haklı gösteremeyeceğini bildirdi.

AA'nın haberine göre Tajani, Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunun açılış konuşmasında, Doğu Guta kuşatmasının binden fazla can kaybına yol açtığına ve bölgede binlerce yaralı bulunduğuna işaret ederek, şiddet sarmalının daha kötüye gittiğini, bu nedenle Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının acilen uygulanması gerektiğini kaydetti.

"'de insanlık yok oluyor. Gelin insanlığımızı kaybetmeyelim." çağrısında bulunan Tajani, masum insanların katledilmesinin hiçbir koşulda meşru gösterilemeyeceğini ifade etti.

Tajani, Cenevre süreci kapsamında siyasi bir çözüm bulunmasının önemine işaret ederek, yaralıların tahliyesi için de sürdürülebilir bir barış tesis edilmesi uyarısında bulundu.

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AP Başkanı Tajani: Suriye'de insanlık yok oluyor
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