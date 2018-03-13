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Cep telefonuyla küvete girdi, öldü

Giriş Tarihi: 13.3.2018
Cep telefonuyla küvete girdi, öldü
'da bir genç küvete girdikten sonra şarja takılı cep telefonunun suya düşmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
DH gazetesinin haberine göre, Pont-de-Loup kasabasında yaşanan olayda 14 yaşındaki genç, banyoda cep telefonunu şarja takarak içi su dolu küvete girdi. Bir süre sonra küvette uyuyakalan gencin cep telefonu suya düştü. Şarj kablosunun suyla temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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