Esad İdlib’de anaokulu vurdu

Esad
rejiminin, Suriye
'nin İdlib
şehrindeki bir anaokuluna düzenlediği saldırıda çoğu çocuk olmak üzere 20 kişinin yaralandığı, yine İdlib'deki Binniş, Maaret Mısrin ve Ram Hamdan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında ise 4 sivilin öldüğü öğrenildi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "20 çocuğun yaralandığı hava saldırısının, Teftenaz beldesindeki Abdullah İbni Abbas Anaokulu'nu hedef aldığını" kaydetti. Sivil Savunma ekipleri, İdlib'deki hava saldırılarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini aktardı.
Öte yandan Doğu Guta
'nın Duma bölgesinde önceki günkü rejim saldırılarında da 42 sivil yaşamını yitirdi. Rejimin 18 Şubat'tan beri yoğunlaştırdığı saldırılarda sadece Doğu Guta'da 1099 kişinin hayatını kaybettiği, bunların 227'sinin çocuk, 145'inin ise kadın olduğu kaydedildi. 4 bin 378 kişinin de yaralandığı belirtildi. BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemiş, ancak bu karar sahada karşılık bulmamıştı.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyi'ne Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı sunduklarını açıkladı.