İsrail askerleri Filistinlinin evini beton ile kapattı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında Filistinli aileye ait evin bir kısmına beton dökerek kullanılmaz hale getirdiği bildirildi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, geçen ekim ayında bir saldırıya karıştığı iddiasıyla gözaltına aldığı Filistinli Yusuf Kemil'in ailesini sabah saatlerinde Kabatiye beldesindeki evlerinden zorla çıkarmasının ardından evin bir kısmına beton döktü.Beton dökülen evin bir odasının ve koridorunun kullanılmaz hale geldiği aktarıldı.

Söz konusu olaya tepki gösteren belde sakinleri ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla Filistinlilere müdahalede bulundu.Filistinli Kemil, geçen ekim ayının başlarında Kefer Kasım beldesinde bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İsrail askerleri, çeşitli suçlar isnat ederek gözaltına aldığı Filistinlilerin yakınlarına ait evlere zaman zaman düzenlediği baskınlarla yıkıyor ya da kullanılmaz hale getiriyor. Toplu cezalandırma olarak değerlendirilen bu olaylar, uluslararası ve bölgesel düzeyde kınanıyor.