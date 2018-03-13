Kerkük'te yabancı temizlik işçilerinden grev kararı

Irak'ın Kerkük kentinde temizlik ve çöp toplama işlerini yapan tek yerel şirketin bünyesindeki sözleşmeli yabancı işçiler, üç aydan bu yana maaşlarının ödenmemesi üzerine greve başladı.

Kentteki temizlik işini yapan ve birçoğu Bangladeşli 250'den fazla işçi, Kerkük Valilik binası önünde bir araya gelerek, yerel hükümetin kendilerine destek olması çağrısında bulundu.

Bangladeşli temizlik işçisi Muhammed Feyzullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Şirket bize tam üç aydan beri maaşlarımızı ödemiyor, bu yüzden çareyi grev yapmakta bulduk." dedi.

Grevin süresine dair bilgi vermeyen Feyzullah, maddi durumlarının giderek kötüleştiğini aktardı. Bangladeşli Feyzullah, Kerkük hükümetinin bir an önce maaş sorununa müdahale ederek, kendilerine destek olmasını istedi.

ÇALIŞANLARDAN SİTEM

Feyzullah, memleketlerindeki ailelerine 3 aydan bu yana para gönderemediklerini dile getirerek, ''Ailemiz 3 aydan bu yana para gönderemediğimiz için perişan halde." diye konuştu.

Temizlik firmasında şoför olarak çalışan Osman Kevser de 3 aydır maaşlarını alamadıklarını, bu durumda artık çalışacak güçlerinin kalmadığını aktardı.

Grev kararı sonuç getirmezse, Irak mahkemelerine müracaat edeceklerini söyleyen Kevser, ''Memlekete para gönderememe durumumuzu bırakın artık evimize geri dönmek için bile cebimizde bilet parası yok.'' diyerek durumunu dile getirdi.

Mağdur duruma düşen bu yabancı işçilerin haklarını aramak için yerel hükümet olarak gerekeni yapacağını belirten Kerkük il Meclisi Hizmet Komisyonu üyesi Adnan Nurettin, ''Çalışanlarının maaşlarını ödemediği takdirde yerel hükümet olarak bu özel şirkete uyarı vereceğiz.'' dedi.

Kerkük İl Meclisi Hizmet Komisyonu üyesi Nurettin, çalışanların greve devam etmesi halinde ayrıca kentte çöp sorununun ortaya çıkacağı endişesini taşıdıklarını dile getirdi.