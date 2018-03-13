Myanmar ordusu, Arakan köylerine üsler kuruyor

Myanmar
'ın Arakan eyaletinde ordunun, Arakanlı Müslümanlara ait köyleri yıkıp yeniden inşa ettiği ve buraları "ürkütücü biçimde askerileştirdiği" bildirildi. Uluslararası Af Örgütü raporunda, Myanmar silahlı kuvvetlerinin, şiddet olayları üzerine evlerinden kaçan Arakanlı Müslümanların yaşadığı toprakları işgal ettiği belirtildi. Uydu görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve insan hakları örgütlerine dayandırılan raporda, ordunun ocak ayından bu yana Arakanlı Müslümanlara ait köyleri yeni yapılar inşa etmek için buldozerlerle yıktığı kaydedildi. Evlerine geri dönecek Arakanlı Müslümanlar için yeni sivil yapıların yanı sıra bu köylerin askerler için yeni tesisler ve yollarla askerileştirildiğine işaret edildi.