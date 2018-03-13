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Tillerson'dan ilk açıklama geldi

Başkanı 'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson basın toplantısı düzenledi.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 21:46 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 22:02
Tillerson'dan ilk açıklama geldi

Başkanı 'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson basın toplantısı düzenledi. Tillerson, ' dışişlerindeki son günüm olacak.' açıklamasında bulundu. Tillerson, görevden alındıktan sonra Trump ile telefonda görüştüğünü söyledi. Tillerson, "'de ve 'da yapılması gereken daha çok şey var. Müttefikler olmadan bunları başaramayız. Gururlu bir Amerikalı olarak sivil hayata döneceğim.' dedi.
Tillerson'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

31 Mart dışişlerindeki son günüm olacak.

Görevden alındıktan sonra Trump ile telefonda görüştüm.

Suriye'de ve Irak'da yapılması gereken daha çok şey var. Müttefikler olmadan bunları başaramayız

Gururlu bir Amerikalı olarak sivil hayata döneceğim

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Tillerson'dan ilk açıklama geldi
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