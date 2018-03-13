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Trump yönetimi okullara silah eğitimi verecek

Giriş Tarihi: 13.3.2018
Trump yönetimi okullara silah eğitimi verecek
Florida eyaletindeki Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği la sarsılan 'de silah kullanımına ait kanunlar bir kez daha tartışma konusu olurken, okullardaki öğretmen ve gönüllü okul personeli "silahlı eğitime" tabi tutmayı ve öğrencileri sıkı bir güvenlik eğitimine tabi tutmayı düşünüyor. ABD medyasına göre Beyaz Saray, okulların benzeri katliamlara karşı daha korunaklı olabilmesi için Adalet Bakanlığı'nın fonunu kullanarak yeni bir "güvenlik planı" ortaya çıkardı. ABD Başkanı 'a bağlı İç Güvenlik Konseyi Direktörü Andrew Bremberg, okullardaki öğretmen ve "gönüllü personelin" güvenlik güçleri tarafından silah eğitiminden geçirileceğini söyledi.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyse, toplu katliamlara karşı başlatılacak yeni bir programın sloganının "Şüpheli bir şey gördüğünde hemen bildir" olacağını belirtti.
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Trump yönetimi okullara silah eğitimi verecek
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