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Türkiye'den, 'na yönelik saldırıya kınama

, Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik 'de gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 17:01
Türkiye'den, Filistin Başbakanı'na yönelik saldırıya kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hamdallah'ın konvoyuna yönelik olarak bugün 'de gerçekleştirilen silahlı saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Saldırıda yaralananlara acil şifa diliyor, olayın faillerinin bir an önce tespit edilmesini bekliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin bu provokatif eyleme karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hamdallah, Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna saldırı düzenlenmiş ve olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Filistin Başbakanı'nın konvoyunun geçişi sırasında patlama!

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Türkiye'den, Filistin Başbakanı'na yönelik saldırıya kınama
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