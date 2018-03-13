Türkiye'den, Filistin Başbakanı'na yönelik saldırıya kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna yönelik olarak bugün Gazze'de gerçekleştirilen silahlı saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Saldırıda yaralananlara acil şifa diliyor, olayın faillerinin bir an önce tespit edilmesini bekliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin bu provokatif eyleme karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hamdallah, Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna saldırı düzenlenmiş ve olaydan yara almadan kurtulmuştu.