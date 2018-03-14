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ABD nda yeni görevlendirme

ABD Sözcüsü Heather Nauert, Kamu Diplomasisinden Sorumlu Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak atandı.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 09:40
ABD Dışişleri Bakanlığında yeni görevlendirme

ABD Sözcüsü Heather Nauert, Kamu Diplomasisinden Sorumlu Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak atandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın bugün işine son verilen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Steve Goldstein'in yerine sözcü Nauert'i vekil olarak atadığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevden alınmasının ardından kendisiyle seyahatinde olan Müsteşar Goldstein'ın da görevine de son verilmişti.

Goldstein, Tillerson'un görevine son verilmesinin hemen ardından yazılı bir açıklama yaparak "Bakan, Başkan ile bu sabah henüz görüşmedi ve (görevden alınmasının) sebebini bilmiyor" ifadesini kullanmıştı.

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ABD Dışişleri Bakanlığında yeni görevlendirme
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