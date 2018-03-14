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'ye seyahat kolaylaşacak

Komisyonunun kabul ettiği önergeye göre, Schengen bölgesine seyahat etmek isteyenlerin başvurularının sonuçlandırılmasının 15 günden 10 güne indirilmesi planlanıyor. Önergenin yasalaşması halinde vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar elektronik ortamda yapılabilecek. AB üyesi devletler deniz ve kara sınırlarında vize verebilecek ancak bu vizeyi alan bir sadece başvurduğu ülke sınırlarında kalabilecek ve kalış süresi 7 günü geçemeyecek.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 14:38
AB'ye seyahat kolaylaşacak

Avrupa Birliği (), politikalarında başvuranlar için "kolaylaştırıcı" birtakım değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, düzenlediği basın toplantısında, Komisyon'un AB'nin güvenlik endişeleri ile göçle ilgili sorunlar nedeniyle ve teknolojideki yeni gelişmelerden faydalanılması amacıyla yeni bir vize politikası önergesi hazırladığını bildirdi.

Önergeye göre, AB'ye yasal yollardan giriş yapmak isteyenlerin vize almasının kolaylaştırılacağını belirten Avramopoulos, böylece, Birliğin turizm ve ticaretine katkı sağlanırken bir yandan da yasa dışı seyahatlerin önüne geçilmiş olunacağını vurguladı.

VİZELER DAHA ERKEN SONUÇLANACAK

Gelecek dönemde kabul edilmesi planlanan yeni kurallara göre, AB ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin vize başvurularının sonuçlandırılması 15 günden 10 güne indirilecek.

Ayrıca vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Bu süre şu anda 3 ay.

Önergeye göre, başvurular elektronik ortamda yapılabilecek.

DENİZ VE KARA SINIRLARINDA "TURİST" VİZESİ

Yeni kurallar kısa süreli turizm amacıyla seyahat etmek isteyenler için de kritik değişikler içeriyor.

Buna göre, Schengen bölgesi ülkeleri deniz ve kara sınırlarında vizesi verebilecek. Ancak bu vize sadece başvurulan ülke sınırlarında geçerli olacak ve kalış süresi 7 günü geçemeyecek. Bu uygulamanın özellikle Birliğe üye ülkelerin adalarına gidecek turistler için faydalı olması öngörülüyor.

Öte yandan, yeni düzenlemelerle Schengen vizesi başvuru ücretinin de 60 avrodan 80 avroya çıkartılması öngörülüyor.

Schengen vizesi başvurularında son yıllarda hızlı artış gözlendi. AB verilerine göre 2009'da 10,2 milyon kişi Schengen bölgesine seyahat başvurusunda bulunurken, bu sayı 2016'da 15,2 milyona yükseldi.

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AB'ye seyahat kolaylaşacak
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