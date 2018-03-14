Çavuşoğlu-Lavrov ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik anlaşmayla ilgili, "Ne kadar kısa sürede teslim edilirse bu iyidir. Bunun için de çalışmalar sürdürülüyor." dedi.

RUSYA, EKONOMİK SİYASİ VE TOPLUMSAL ALANDAKİ EN ÖNEMLİ ORTAKLARIMIZDAN BİRİ

Rusya'nın Türkiye'nin ekonomik siyasi ve toplumsal alandaki en önemli ortaklarından biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştirilmesinin öncelikli hedef olduğunu, bu noktada iki ülke liderinin ortaya koyduğu kuvvetli irade ile onların düzenli ve samimi diyaloğunun kendilerine yol gösterdiğini anlattı.

YENİ İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Rusya ile kurulan ortak mekanizmaların etkin şekilde kullanıldığını ifade eden Çavuşoğlu, bugünkü toplantıda kaydedilen ilerlemelerin üzerinden geçtiklerini ve yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'de yapılacak ÜDİK toplantısında imzalanacak anlaşmalar üzerinde de çalıştıklarını vurguladı.

İKİLİ TİCARET HACMİNDE HENÜZ GERİDEYİZ

Nisan ayında Türkiye'de yapılacak Soçi Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldıklarına işaret eden Çavuşoğlu, Rusya ile ikili ticaret hacminde yüzde 30 artış olduğunu ancak henüz hedeflerin gerisinde olduklarını kaydetti.

RUSYA'NIN VİZE KONUSUNDA OLUMLU ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ

Bakan Çavuşoğlu, "Gerek ekonomik gerek kültürel etkileşim önünde engel teşkil eden vize sorununu aşmamız gerekiyor. Rus dostlarımız, Türkiye'ye vizesiz şekilde seyahat ediyorlar. Biz esasen pasaportsuz seyahati arzuluyorduk. Rusya'nın Türk vatandaşlarına uygulanan vize konusunda olumlu adımlar atmak üzere olduğunu görüyoruz ama arzumuz vizelerin tamamen kalkması." diye konuştu.

SURİYE KONUSUNDA ORTAK ADIMLAR

Rusya ile özellikle Suriye konusunda son 1,5 yılda atılan ortak adımların neticelerini aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Astana, Soçi ve Soçi'nin Cenevre'ye bağlanması gibi birlikte atılan adımlar sayesinde sahada durumun eskisine göre daha iyi olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında bölgesel ve küresel konularda güvene dayalı iş birliği olduğunu ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

S-400 FÜZELERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

S-400 füze sistemine yönelik iş birliği ile ilgili soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye'ye teslimatı aşamasına gelindiğini kaydetti. Çavuşoğlu, "Ne kadar kısa sürede teslim edilirse bu iyidir. Bunun için de çalışmalar sürdürülüyor." ifadesini kullandı.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Afrin'deki operasyona yönelik bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın amacının, bu bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, çok sayıda vatandaşın bölgeden gelen saldırılar nedeniyle şehit olduğunu hatırlattı. Operasyonun amacının Suriye topraklarını işgal etmek olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Buralar tabii ki Suriye'nin topraklarıdır ama kimsenin tehdit oluşturmaması gerekiyor." dedi.

TILLERSON İLE "KARŞILIKLI SAYGI ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMAK İSTERİZ"

Bakan Çavuşoğlu, ABD'de Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile 19 Mart'ta yapılması planlanan toplantının akıbetinin sorulması üzerine, "Bu görev değişikliğinden dolayı toplantı olacak mı olmayacak mı Washington'daki arkadaşlarımız süreci takip ediyor. Onlardan cevap bekliyoruz ama Tillerson yetkilerini yardımcısına devredeceğini de açıkladı. Bugün yarın belli olur. Tillerson ile ilişkilerimizin kritik bir aşamaya geldiği noktada birlikte çalıştık. En zor şartlar altında bile iletişimimizi sürdürdük. Tabi ki Amerika'nın kendi kararıdır. Yeni dışişleri bakanıyla da karşılıklı saygı anlayışıyla çalışmak isteriz." yanıtını verdi.