Filistin Başbakanı'nın konvoyuna yönelik saldırı

Arap Birliği ve El-Ezher Kurumu, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı.

"FİLİSTİNLİLER ARASINDA KARGAŞA ÇIKARMAYA ÇALIŞILIYOR"

Arap Birliği tarafından Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt imzasıyla yayımlanan açıklamada, dün Gazze Şeridi'nde Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıyı düzenleyenlerin Filistinliler arasında kargaşa çıkarmaya ve ayrılık tohumları ekmeye çalıştığı ifade edildi.

Uzlaşı sürecinin başarıya ulaşmasının Filistin'in tutumunun gücünü ve sağlamlığını artıracağına vurgu yapılan açıklamada, bu yöndeki çalışmaların devam etmesinin önemine işaret edildi.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu'ndan yapılan açıklamada da "Filistin halkının çıkarlarının korunması ve işgalcilerin planlarına karşı koyulabilmesi için saldırının, Filistin uzlaşısının gerçekleşmesi yönünde yürütülen çabaları engellememesi" istendi.

Filistin Başbakanı Hamdallah, dün Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

