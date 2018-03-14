İngiltere'de Müslümanlara gönderilen İslamofobik mektuplar

- İngiltere Başbakanı May: - "Tüm kamaranın bu aciz ve alçak davranışın kınanmasında bana katıldığından eminim. Bunun toplumumuzda hiçbir yeri bulunmuyor" - "Mektuplara ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve olayın sorumlularının adaletin karşısına çıkarılması için adımlar atıldığını kamaraya bildiriyorum."

"BUNUN TOPLUMUMUZDA HİÇBİR YERİ BULUNMUYOR"

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkede bazı adreslere gönderilen "Bir Müslüman'ı cezalandır" mektuplarıyla ilgili, "Tüm kamaranın bu aciz ve alçak davranışın kınanmasında bana katıldığından eminim. Bunun toplumumuzda hiçbir yeri bulunmuyor." dedi.

MAY, "BAŞBAKAN'A SORULAR" OTURUMUNDA, GÜNDEME İLİŞKİN SORULARI YANITLADI

May, İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda her hafta düzenlenen "Başbakan'a Sorular" oturumunda, milletvekillerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Oturumu, bugün hayatını kaybeden dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in ailesi ile dostlarına taziyelerini ileterek açan May, "Profesör Hawkings'in bilime katkıları zaten konuşuyor. Hawkings dünya genelinde insanlara ilham kaynağı olmuştur." dedi.

"BİR MÜSLÜMANI CEZALANDIR" MEKTUPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İngiltere'de bazı aşırı sağcı grupların halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran "Bir Müslüman'ı cezalandır" mektubunun yanı sıra bazı Müslüman milletvekillerine iletilen şüpheli paketler konusuna değinen Başbakan May, şunları kaydetti:

"Tüm kamaranın bu aciz ve alçak davranışın kınanmasında bana katıldığından eminim. Bunun toplumumuzda hiçbir yeri bulunmuyor. Mektuplara ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve olayın sorumlularının adaletin karşısına çıkarılması için adımlar atıldığını kamaraya bildiriyorum."

İŞÇİ PARTİSİNDEN 4 MİLLETVEKİLİNE DE AYNI MEKTUPLARDAN GÖNDERİLMİŞ

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de kendi partisinden 4 milletvekiline bu mektupların gönderildiğini ve bunların yanında şüpheli madde içeren paketlerin de iletildiğini anımsatarak, "Müslüman vekillere gönderilen bu aşağılık mesajlar ile tehdit edici paketlerin kınanmasında başbakana katılıyorum. Ülke genelindeki Müslüman ailelere gönderilen tacizci mesajlar ile artan İslamofobi de hepimiz tarafından kınanmalıdır." diye konuştu.

MÜSLÜMANLARI TEHDİT OLARAK GÖRÜYORLAR

Hafta sonu İngiltere'nin çeşitli kentlerindeki adreslere gönderilen "Bir Müslüman'ı cezalandır" başlıklı mektupta, Müslümanlar "tehdit" olarak gösterilirken 3 Nisan'da "beyaz çoğunluk", "bir Müslüman'a zarar ver" ifadeleri yer almıştı.

Terörle mücadele polisi, mektupla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

SALDIRILARINI ÖDÜLLENDİRİYORLAR

Müslümanlara verilecek zararların puanlandırıldığı bir listenin de yer aldığı mektupta, 10 ile 500 puan arasında "ödül" verilen saldırı seçenekleri arasında bir Müslüman kadının başörtüsünü açmak, dövmek, asit atmak ve herhangi bir silahla öldürmek de sıralanıyordu.

İngiltere'de Müslümanlara yönelik saldırıları takip eden "Tell Mama" grubu, mektubun, Bradford, Leicester, Londra, Cardiff ve Sheffield kentlerinde muhtelif adreslere gönderildiğini açıklamıştı.

Mektup, dün ve önceki gün şüpheli madde içeren paketler içinde İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin 4 Müslüman milletvekiline de gönderilmişti.

HÜKÜMET BU İĞRENÇ MEKTUPLARI KINADI

Devlet Bakanı Victoria Atkins de önceki gün "Hükümet olarak bu iğrenç mektubun içeriğini kınıyoruz. Düzgün bir toplumda buna yer yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

"İSLAMOFOBİ'Yİ SON DERECE CİDDİYE ALIYORUZ"

"Hükümet olarak nefret suçlarını ve İslamofobi'yi son derece ciddiye alıyoruz." diyen Atkins, İngiliz hukukunda bu suçlara yönelik etkin bir yasal çerçeve bulunduğunu kaydetmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Müslümanlar nüfusun yüzde 4,4'ünü oluşturuyor.