İran'dan ABD'ye "5+1 Nükleer Anlaşma" uyarısı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hâlinde kendilerinin de aynısını yapacağını belirtti.

"POMPEO İRAN KARŞITI"

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Komisyonu toplantısında konuşan Arakçi, ABD'de Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine İran karşıtlığıyla bilinen CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirilmesine ilişkin, "ABD'de Dışişleri Bakanlığında yapılan değişiklik bu ülkenin nükleer anlaşmadan çıkma konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır." dedi.

"BİZ DE ÇIKARIZ"

Avrupalı ülkelerin ABD'yi anlaşmada tutmaya çalıştıklarını dile getiren Arakçi, "ABD nükleer anlaşmadan çıkarsa biz de çıkarız." ifadelerini kullandı.

Arakçi, anlaşmadan çıkmasa bile Washington yönetiminin İran'a yönelik baskılarının ortadan kalkmayacağını söyledi.