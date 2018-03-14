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- arasında Suriye atışması

Giriş Tarihi: 14.3.2018
Rusya-ABD arasında Suriye atışması

rejiminin, 'ya yönelik yoğun saldırıları devam ederken Washington- Moskova hattında gerginliği yaşandı. 'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı saldırılara karşı 'harekete geçme' tehdidinde bulundu. Buna karşılık Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ise ABD'nin Şam rejimini vurmaya hazırladığını söyledi. Rus basınına yansıyan haberlere göre Gerasimov, başkent Şam da dahil olmak üzere, Suriye'nin herhangi bir noktasının bombalanması ve bunun Rus askerlerin hayatı için tehlike oluşturması halinde, hem söz konusu saldırıda kullanılan füzelere hem de bu füzeleri taşıyan savaş araçlarına karşılık verileceğini belirtti. 18 Şubat'ta başlayan yoğun saldırılarda bin 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Doğu Guta'dan ise 25 hasta tahliye edildi. Tahliye, Rusya ve muhalif grup Ceyşü'l İslam arasında BM garantisinde yapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleşti.

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Rusya-ABD arasında Suriye atışması
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