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, ’nin “sinirlerini gerdi"

Başbakanı Theresa May, açıklama yapması için Rus lider ’e 24 saat süre verdi.

ANKARA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018
Rusya, İngiltere’nin “sinirlerini gerdi

'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, 'sinir gazı diplomasisi' başlattı. İngiltere adına casusluk yaptığı iddiasıyla 'da yargılanan ve 2010'da takasla İngiltere'ye yerleşen Sergei Skripal'ın sinir gazı ile zehirlenmesi girişimi 'yı ayağa kaldırdı. Dün bir grup gazeteci ile bir araya gelen Chilcott, olayın arka planını ve Ankara'dan beklentilerini şöyle özetledi: "Suikast girişimi endişe verici. Sergei Skripal ve kızı, Noviçok adı verilen bir sinir gazı ile zehirlendi. Noviçok'un üretildiği tek yer Rusya. Eğer olayın arkasında Rusya çıkarsa alacağımız kararlar olacak. Türk Hükümeti'nden bizimle dayanışma göstermesi ricasında bulundum." Bu arada hakkındaki mahkumiyet kararlarının ardından 2006'da İngiltere'ye iltica eden Aeroflot'un eski Genel Müdür Yardımcısı Nikolai Glushkov (60) Londra'daki evinde ölü bulundu. Ancak olayın Skripal'in zehirlenmesiyle bağlantısı bulunmadığı belirtildi.

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Rusya, İngiltere’nin “sinirlerini gerdi"
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