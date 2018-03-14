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'dan Pompeo hakkında çarpıcı açıklama

, 'nin yeni dışişleri bakanı olacak Pompeo'nun daha yumuşak politika izleyeceğini düşünmüyor.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 09:58
Rusya'dan Pompeo hakkında çarpıcı açıklama

, 'nin yeni dışişleri bakanı olacağı açıklanan 'nun, selefi Rex 'dan daha yumuşak bir politika izleyeceğini düşünmüyor.

RIA haber ajanı, bu görüşü Rusya'nın Avrupa Birliği nezdindeki temsilcisinin belirttiğini duyurdu.

ABD Başkanı , Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine Merkezi Haberalma Örgütü () Direktörü Mike Pompeo'yu getireceğini dün açıkladı.

Trump ve Tillerson sıkı sık Rusya, Kuzey Kore ve İran konusunda görüş ayrılığına düşüyorlardı.

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Rusya'dan Pompeo hakkında çarpıcı açıklama
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