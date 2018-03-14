Rusya'dan Pompeo hakkında çarpıcı açıklama

Rusya, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağı açıklanan Mike Pompeo'nun, selefi Rex Tillerson'dan daha yumuşak bir politika izleyeceğini düşünmüyor.
RIA haber ajanı, bu görüşü Rusya'nın Avrupa Birliği nezdindeki temsilcisinin belirttiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) Direktörü Mike Pompeo'yu getireceğini dün açıkladı.
Trump ve Tillerson sıkı sık Rusya, Kuzey Kore ve İran konusunda görüş ayrılığına düşüyorlardı.