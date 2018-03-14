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Son Dakika Haberi: lık yeminini etti

Son dakika haberi... 'da art arda dördüncü dönem seçilen Angela , Federal Meclis'te yemin ederek görevine resmen başladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 14:28
Son Dakika Haberi: Merkel Başbakanlık yeminini etti

Federal Meclisi'nde yapılan oylamada dördüncü kez seçilen Hristiyan Demokratik Birlik (CDU) partisi Genel Başkanı yemin ederek görevine resmen başladı.

Merkel, Cumhurbaşkanı 'den atama belgesini aldıktan sonra tekrar meclise gelerek yemin etti.

Meclis Başkanı Wolfgang Schauble'nin verdiği yemin metnini okuyan Merkel, Başbakan olarak yeni dönem görevine resmen başlamış oldu.

Merkel, 2005, 2009 ve 2013 yıllarından sonra bugün Federal Meclis'te yapılan seçimin ardından üst üste 4. kez başbakanlık koltuğuna oturdu.

başkanlığında toplanan Federal Meclis'te yapılan gizli oylamada Merkel, oylamaya katılan 692 milletvekilinden 364'ünün oyunu almıştı. Oylamada, 315 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 9 milletvekili de çekimser kaldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

Almanya'da 2005 yılında yapılan genel seçimlerin ardından ülke tarihinde ilk kadın başbakanı olan Merkel, yaklaşık 12,5 yıldan beri başbakanlık görevini yürütüyor.

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Son Dakika Haberi: Merkel Başbakanlık yeminini etti
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